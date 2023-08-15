Takip sırasında devrilen otomobilden 42 kilo esrar ile 100 bin uyuşturucu hap çıktı

Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, içindekilerin polisin 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil şarampole devrildi. Araçta yapılan aramada 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin captagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Polis, KayseriMalatya uygulama noktasında şüpheli araçtakilere 'Dur' ihtarında bulundu. Araçtakiler durmadı. Bir süre takip edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yara almayan D.F., T.K ve T.S. polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin captagon hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 25 milyon TL olduğu bildirildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

2023-08-15 16:31:19