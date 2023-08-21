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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:14
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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        Furkan KAVUKLUSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde S.B ve T.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, S.B., T.K. ile birlikte B.A., K.L. ve A.C.'yi yakaladı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 125 gram sentetik kannobinoid ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden S.B.'nin, 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçundan arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

        2023-08-21 15:26:01

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