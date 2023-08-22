Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde S.B. ve T.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, operasyonla S.B. ve T.K. ile B.A., K.L. ve A.C.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 125 gram sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi. S.B.'nin, 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., T.K., B.A., K.L. ve A.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-08-22 13:36:43