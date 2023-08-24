Cinayet davasında sanık avukatını tehdit eden şüpheliye 2 yıla kadar hapis istemi (2)

KAYSERİ BAROSU, DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Kayseri'de cinayet davasında sanık avukatı olarak görev yapan Neşe Nasırlıoğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla maktulün yakınlarından Ö.C., hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya, Kayseri Barosu müdahil olma talebinde bulundu. Kayseri Baro Başkanı Ali Köse tarafından, Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen katılma dilekçesinde, "Sanığın cezalandırılması istenilen iddianamede atılı suçun tanımı, 'basit tehdit' olarak yapılmış olsa da tehdit suçunun silahla ve ölümle olması sebebiyle nitelikli halinin işlendiği açıktır. Savunma görevi sebebiyle tehdit edilen meslektaşımıza yapılan bu tehdit eyleminin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-08-24 15:25:57