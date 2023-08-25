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        Yargıtay, oğlunu öldürüp 15 ay sonra televizyon programında itiraf eden babanın cezasını onadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:45 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:46
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        Yargıtay, oğlunu öldürüp 15 ay sonra televizyon programında itiraf eden babanın cezasını onadı
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        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde oğlu Engin Karakollu'yu (34), tüfekle vurarak öldürüp cesedini bahçeye gömen, cinayeti 15 ay sonra katıldığı televizyon programında itiraf eden Arif Karakollu'ya (59) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından onandı.

        Derinkuyu'ya bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu, Ocak 2018'de jandarmaya giderek, 2 çocuğundan büyüğü olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Engin Karakollu'nun kaybolduğunu söyledi. Jandarmanın yaptığı aramalarda Engin Karakollu'nun izine rastlanmadı. Arif Karakollu, oğlunun ölümünün ardından 15 ay sonra, 8 Nisan 2019'da eşi ve kızı ile birlikte oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında cinayeti itiraf etti. Arif Karakollu, kendisine ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oğlunu tüfekle ateş ederek öldürüp, cesedini evinin bahçesinde toprağa gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmasında Engin Karakollu'nun cesedi, bahçede saman balyalarının altında toprağa gömülü bulundu. Engin Karakollu'nun cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Gözaltına alınan Arif Karakollu, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfadesi alınan Arif Karakollu, sağlık kontrolünden geçirilerek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında da 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. 

        16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Şubat 2020'de görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Arif Karakollu, "Çok pişmanım, kendimi korumak zorunda kaldığım için oğlumu öldürdüm" dedi. Mahkeme heyeti sanık Arif Karakollu'yu 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın cinayeti itiraf etmesi ve duruşmalardaki 'iyi hali' ile 'tahrik' indirimleri de uygulayarak cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü.

        YARGITAY KARARI ONADI

        Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin de hukuka uygun bulmasının ardından dosya, temyiz edilerek bu kez Yargıtay'a gönderildi. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, 16 yıl 8 ay hapis cezası alan Arif Karakollu ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-25 12:44:27

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