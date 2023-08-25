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        Kayseri'de haciz işlemine giden avukata saldırı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:53 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:54
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        Kayseri'de haciz işlemine giden avukata saldırı
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        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de avukat Coşkun Özbek, haciz işlemi için gittiği fabrikada S.Y. isimli kadının saldırısına uğradı. Fabrikanın sahibi olduğu belirtilen S.Y.'nin avukat Coşkun'a koltuk değneğiyle vurduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, işlemler sırasında S.Y.´nin saldırısına uğradı. Fabrika sahibi olduğu belirtilen S.Y., ayağından yaralı olan avukat Coşkun Özbek ve arkadaşına, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun ise yanında haciz işlemine gelen ve görüntüleri kaydeden başka bir avukata, "Polisi arar mısın?" dedi. S.Y. avukata saldırırken yanındaki kızı da ona engel olmaya çalıştı. O anlar, diğer avukat tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Saldırı sonrası avukat Coşkun Özbek'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-25 17:52:46

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