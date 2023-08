Bakan Özhaseki: Önümüzdeki yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olsun istiyorsak, eğitimli olmalıyız (2)

SAĞLIK MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun açılışının ardından Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Bir alim, hayırsever insanları bal arısına benzetiyor. Bal arıları durmadan gezerek polen toplayıp büyük bir emekle bal üretirler. Fakat hiç yemezler. Başkalarına ikram ederler. Bal arıları hep kutsanır ve kıymetlidir. Hiçbir iş yapmadığı halde gevezelik eden, ortalıkta dolaşan, kendine göre muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar da, eşek arısına benzetilir. Onların da elinden hiçbir iş gelmez. Sadece konuşurlar. Ona buna fesatlık ederler. Ne diyelim, Allah onları da ıslah etsin" dedi.

'200 BİN CİVARINDA KONUTUN İHALESİNİ YAPTIK'

Deprem konusuna değinen Bakan Özhaseki, "6 ay kadar önce, 50 binden fazla insanımızı toprağa verdiğimiz bir deprem yaşadık. 18 ilimiz ve 14 milyon insanımız bu depremden zarar gördü. Yıkılan bağımsız konut, iş yeri dahil 850 bin. Neredeyse orta ölçekli, 5 tane Anadolu şehri yok olmuş ve yeniden yapılacak. Maddi hasar sadece bu 850 bin adet bina ve iş yerinin karşılığı 110 milyon dolar. Bin 390 belediyenin, 809'u AK Parti'li. Bütün arkadaşlarımızı oraya gönderdim. Akdeniz'deki belediyeleri Hatay'a, Doğudakileri Adıyaman ve Malatya'ya, Kayseri'dekileri Kahramanmaraş'a gönderdik. Önce arama ve kurtarma çalışmaları, akabinde yeme, içme ve çadır işlemlerini hallettik. Şu an çadırda kimse kalmadı. Sadece konteyner kentlerde ve kira yardımı yaptığımız vatandaşlarımız var. Onların da bir an evlerine dönmesine çalışıyoruz. 200 bin civarında konutun ihalesini yaptık. Devam ediyor. Bir de bakanlıkta arkadaşlarımızla birlikte hazırladığım, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne de müracaatlar 200 bine yaklaştı. Onları da para ve hibelerle destekleyeceğiz. 2 sene ödemeyiz, 10 sene vadeli kredi vereceğiz ki evlerine bir an önce dönsünler" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-08-26 15:50:18