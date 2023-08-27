Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle serbest

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:39 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de avukat Coşkun Özbek'i (28) haciz işlemi için gittiği fabrikada darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi S.Y. (51) isimli kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

        Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü (27) ile 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.´nin saldırısına uğradı. S.Y., saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada S.Y.´ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

        Saldırı sonrası avukat Coşkun Özbek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri ile salıverildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-27 11:38:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bisiklet hobisini profesyonel kariyere çeviren Furkan Akçam, milli takımın...
        Bisiklet hobisini profesyonel kariyere çeviren Furkan Akçam, milli takımın...
        Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        CHP Kayseri İl Yönetimi, Kayserispor'u ziyaret etti
        CHP Kayseri İl Yönetimi, Kayserispor'u ziyaret etti
        Kayseri'de patlıcan festivalinde yaklaşık 20 bin kişiye güveç ikram edildi
        Kayseri'de patlıcan festivalinde yaklaşık 20 bin kişiye güveç ikram edildi
        MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş göreve yeniden seçildi
        MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş göreve yeniden seçildi
        Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
        Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı