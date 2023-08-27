Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle serbest

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de avukat Coşkun Özbek'i (28) haciz işlemi için gittiği fabrikada darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi S.Y. (51) isimli kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü (27) ile 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.´nin saldırısına uğradı. S.Y., saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada S.Y.´ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

Saldırı sonrası avukat Coşkun Özbek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri ile salıverildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-08-27 11:38:57