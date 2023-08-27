Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle serbest (2)

KAYSERİ BAROSU'NDAN KINAMA

Kayseri Baro Başkanlığı da saldırıyı yapılan açıklamayla kınadı. Açıklamada, "Meslektaşlarımız Av. Coşkun Özbek ve Av. Kübra Kürkçü, 24.08.2023 tarihinde organize sanayi bölgesinde görevleri gereği gitmiş oldukları haciz mahallinde, görevlerinin başında iken hem fiziki hem de sözlü saldırısına uğramış ve yaralanmışlardır. Bu üzücü hadise ile ilgili makamlara bilgi verilmiş, tüm süreçler takip edilmiş ve sonuna kadar da takip edilecektir. Bu saldırı sadece meslektaşlarımıza değil, yargı faaliyeti kapsamında görev ifa eden mesleğimize de yapılmıştır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi yineliyor, sürecin peşini bırakmayacağımızı, adaletin tecellisi için sonuna kadar mücadele vereceğimizi buradan deklare ediyoruz. Avukatlar ihtilafınızın sebebi de değildir, sonucu da. Artık yeter" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-08-27 12:36:14