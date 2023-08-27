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        Oturdukları evi ateşe verip, kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:11 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:12
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        Oturdukları evi ateşe verip, kaçtı
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        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Selma Ç. (39), dini nikahla birlikte yaşadığı M.Y.´ye (39) kızıp, oturdukları evi ateşe vererek kaçtı.

        Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Çakıl Caddesi´ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Selma Ç., saat 15.30 sıralarında iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı M.Y.'ye ait evin 2 odasını ateşe verip, kaçtı. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Komşularının haber vermesiyle eve gelen M.Y., polis ekiplerine Selma Ç.´den şikayetçi olduğunu belirterek "Yakmış kaçmış. İçeri girip bakmanızı istiyorum" dedi. 

        Polis, Selma Ç.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-27 17:10:26

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