Kayserispor - Samsunspor: 2-1

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA) -

SAHA: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit Kolovetsios, Uzodimma (Dk. 87 Carlos Mane), Carole, Ali Karimi, Attamah, Cardoso (Dk. 83 Kemen), Ramazan Civelek (Dk. 83 Arif Kocaman), Ackah (Dk. 90 Baran Ali), Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Talha Sarıaslan), Thiam

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru (Dk. 68 Satka), Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 61 Youssef Ait Bennasser), Ntcham (Dk. 88 Nanu), Bola (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Fofana, Mouandilmadji (Dk. 60 Laura),

GOLLER: Dk. 17 Uzodimma, Dk. 38 Thiam (Kayserispor), Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor)

Kayserispor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti.

17'nci dakikada sol kanattan Thiam'ın ceza sahası içerisine çıkardığı pasa hareketlenen Uzodimma, topu kontrol ettikten sonra sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazdan Kayserispor ceza alanına giren Fofana'nın ortasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

33'üncü dakikada Samsunspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal Bayazit topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Kaleciden gelen topa vuran Taylan Antalyalı'nın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden oyun alanının dışına çıktı.

38'inci dakikada Ali Karimi'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta Uzodimma topu kafasıyla penaltı noktasına Gökhan Sazdağı'nın olduğu bölgeye indirdi. Topa müdahale eden kaleci Okan Kocuk'dan seken topu takip eden Thiam, fileleri havalandırdı: 2-1.

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Ali Karimi'nin ceza sahası dışından verdiği pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası içerisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Okan ayakları ile çeldi.

65'inci dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ali Karimi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan yine ayakları ile topa müdahale ederek, filelerin havalanmasına izin vermedi.

75'inci dakikada orta alanda topla buluşan Laura, Kayserispor savunmasını tek tek geçerek, ceza sahasına doğru ilerledi ve ara pasında Fofana'yı topla buluşturdu. Fofana'nın sağ köşeye yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin sağından auta çıktı.

87'nci dakikada Mame Thiam'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-08-27 21:45:34