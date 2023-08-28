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        Kayseri Basketbol'un Litvanyalı Petronyte, sağlık kontrolünden geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:26
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        Kayseri Basketbol'un Litvanyalı Petronyte, sağlık kontrolünden geçti
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        İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol'un yeni transferi Litvanyalı Gintare Petronyte, sağlık kontrolünden geçti.

        Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon öncesi kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Gintare Petronyte, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Takım menajeri eşliğinde sağlık kontrolünden geçen Litvanyalı pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-08-28 12:24:12

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