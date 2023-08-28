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        Kayseri'de sel; ekili araziler, ev ve iş yerlerini su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:24 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:25
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        Kayseri'de sel; ekili araziler, ev ve iş yerlerini su bastı
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        KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan selde ekili tarım arazileri su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. 

        Yahyalı  ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak ilçenin çeşitli noktalarında sele neden oldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-08-28 17:23:07

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