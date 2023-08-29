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        Kayseri'de sel sonrası hasar tespiti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:55 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:56
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        Kayseri'de sel sonrası hasar tespiti
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        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, sağanak ve selin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Sel sonrası birçok ev, iş yeri ve ekili arazide büyük ölçüde zarar olduğu belirlendi.

        Yahyalı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak, ilçe merkezinde sel ve taşkınlara sebep oldu. Ulaşımda aksamalara neden olan sel ve taşkınlarda bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ekili araziler zarar gördü. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Selden en çok zarar gören Yenice Mahallesi'nde, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve KASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen incelemede bulundu.

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "İlçemize büyük geçmiş olsun. Yaklaşık 45-50 dakika süren sağanak, ilçemizin bazı bölgelerinde sel meydana getirdi. Şu an selin en çok etkilediği Yenice Mahallesi'ndeyiz. Altyapımız hasar gördü. En kısa zamanda altyapımızın tadilatını yapacağız. Evlerini su basan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hem onların hem de zirai ürünleri zarar gören dostlarımızın yaralarını saracağız. Biz, sel sonrası gönülleri ve sokaklarımızı tamir edeceğiz. Hiçbir belediyeci, hiçbir belediye başkanı, vatandaşın sıkıntı çekmesini istemez. Bizleri geçmiş olsun diye arayan vekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ise "Yağış sonrası bölgeye intikal ettik. KASKİ'mizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Buradaki sorunları başkanımızın talimatı gereği el birliğiyle çözeceğiz. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-08-29 13:54:44

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