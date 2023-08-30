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        Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yarım saatlik takiple yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:12 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:13
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        Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yarım saatlik takiple yakalandı
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        Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken 1 motosiklet ile 1 otomobile çarpan otomobilin sürücüsü R.K., yarım saat süren takip sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K.'nın bulunduğu otomobili şüphe üzerine merkez Melikgazi ilçesi Yoğunburç Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, otomobiliyle  kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu, zaman zaman da ters şeritte ilerleyen R.K., Osman Kavuncu Bulvarı Karayolları Kavşağı alt geçinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar miktarda metemfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli R.K., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

        Öte yandan, şüphelinin polisten kaçtığı sırada bir motosiklet ile bir otomobile de çarptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-30 20:11:58

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