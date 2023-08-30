Kayseri'de, silahlı kavgada tüfekle yaralandı

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan kavgada Berke G., bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmayla Berke G., bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Berke G., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-08-30 20:34:54