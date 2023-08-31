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        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:11 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:12
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        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu kişinin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-08-31 12:10:32

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