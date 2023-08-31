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        Kayseri'de, uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:54
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        Kayseri'de, uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
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        Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki adreslerine yapılan baskında E.T., H.F., H.G., İ.A., E.K., Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresindeki aramalarda 5 parça halinde 6,90 gram metamfetamin, 1 parça halinde 17,95 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-31 13:52:15

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