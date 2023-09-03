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        Kayseri'de, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşüp ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:08 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:09
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        Kayseri'de, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşüp ağır yaralandı
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        İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Mustafa T. (40), ağır yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurtopu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 12 katlı binanın 8´inci katında oturan Mustafa T., evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Mustafa T.'nin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-09-03 01:07:33

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