Kayseri'de, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşüp ağır yaralandı

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Mustafa T. (40), ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurtopu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 12 katlı binanın 8´inci katında oturan Mustafa T., evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Mustafa T.'nin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-09-03 01:07:33