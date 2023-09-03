Kayseri'de sağanak etkili oldu

Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. 4 ilçede sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar sağanak yağmur nedeniyle göle döndü. Yeşilhisar, Pınarbaşı, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar sel sularını cep telefonları ile görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2023-09-03 21:01:27