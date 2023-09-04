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        Viyadükte ölü bulunan tıp öğrencisi Enes'in otopsi raporu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:01
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        Viyadükte ölü bulunan tıp öğrencisi Enes'in otopsi raporu ortaya çıktı
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        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de kaybolduktan 13 gün sonra viyadük altındaki dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in (25), otopsi raporu ortaya çıktı. Beyin doku ve iç organ harabiyeti sonucu öldüğü tespit edilen Tekin'in genel muayenesinde ateşli silah, kesici ve delici alet izi bulunmadığı belirtildi.

        Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi. Polis, arama çalışması başlatırken; basına konuşan aile, Ahmet Enes Tekin'in tıp fakültesini istemediğini, sırf kendilerini kırmamak için bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarının eve dönmesi için çağrıda bulundu. Ancak polis ekipleri, 13 gün sonra Tavlusun Mahallesi Derevenk Viyadüğü'nün altındaki dere yatağında Ahmet Enes Tekin'in cesedini buldu. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Tekin'in cenazesi, Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'nde Evliya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        'CESETTE İLERİ DERECE ÇÜRÜME' VURGUSU

        Viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet Enes Tekin'in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda; Enes Ahmet Tekin'in, yüksekten düşmekle oluşması mümkün künt (ağır) genel beden travmasına bağlı kafatası, kafa tabanı, çok sayıda kaburga kırıkları ile beyin doku ve iç organ harabiyeti sonucu öldüğü belirtildi. Raporda; ceset üzerinde ileri derece çürüme olduğuna vurgu yapılarak, yaş, kilo ve ölü lekelerinin de ayırt edilemediğinin görüldüğü aktarıldı.

        ALKOL VE UYUŞTURUCU ANALİZİ TALEBİ

        Otopside yer alan doktorlar, Tekin'e ait iç organ parçalarının Adli Tıp Kurumu Ankara Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilerek, alkol ve uyuşturucu analizinin yaptırılmasının, kemik doku örneğinin ise Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olacağı görüşünde bulundu. Tekin'in genel muayenesinde; herhangi bir ateşli silah yaralanması, kesici ve delici alet yaralanması ve boğulma bulgusuna rastlanmadığı raporda yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-09-04 10:59:45

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