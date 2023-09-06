Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadının ifadesi ortaya çıktı KAYSERİ'deavukatCoşkun Özbek'i (28) haciz işlemi için gittiği fabrikada darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan fabrika sahibi S.Y. (51) isimli kadının ifadesi ortaya çıktı. S.Y.'nin, "Koltuk değneği ile birkaç defa vurdum. Sinirle bu eylemi gerçekleştirdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü (27) ile 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.´nin saldırısına uğradı. S.Y., saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada S.Y.´ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

Saldırı sonrası avukat Coşkun Özbek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI