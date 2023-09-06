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        Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda hamam ortaya çıkarıldı

        KAYSERİ'dekiKeykubadiyeSarayı'nda bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, hamam bölümü ortaya çıkarıldı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Özellikle hamamın belli bölümlerinin okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:31
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        Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda hamam ortaya çıkarıldı
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        Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarılması için 2015'te kazı çalışması başlatıldı. 8 yıldır devam eden kazı çalışmalarında bu yıl, sarayın hamam bölümü ortaya çıkarıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Burada 2015 yılından itibaren Kültür Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına kazı çalışmalarını sürdürmekteyiz. Özellikle alanda 2 yapı kalıntısı şu anda mevcut. 2 yapı kalıntısının çevresinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz 2021 yılına kadar daha çok '4 kemerli yapı' diye tanımladığımız alanda çalışmalarımızı sürdürmüştük. Ama 2021 yılından itibaren yoğunluğu burada 'tonozlu yapı' diye arka planda gördüğünüz yapı çevresinde sürdürmeye başladık. Bu sene de burada çalışmalarımızı yürüttük ve özellikle 2023 yılında ağırlık buradaydı. 2023 yılı tonozlu yapı çevresindeki çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

        'SAĞLAM KALABİLMİŞ OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

        Tonozlu yapı çevresinde özellikle mimari anlamda verilerle karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Ali Baş, "Daha önceki senelerde divanhanenin ve su sisteminin ortaya çıkmasıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştık. Bu sene onlara ilave olarak hamam olarak düşündüğümüz mekanın tamamen açılmasıyla gerçekten burada çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük. Özellikle hamamın belli bölümlerinin okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

        'ÇALIŞMALARIMIZI BURADA SONLANDIRDIK'

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