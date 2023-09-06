Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi

Geleneksel olarak yapılan ve bu sezon 17'ncisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi. 3 gün süren ve 3 takımın katıldığı Erciyes Cup´ın son gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 8581'lik skorla mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-09-06 21:02:37