Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi
KadınlarBasketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol´un ev sahipliğinde bu sene 17´ncisi yapılan Kayseri Erciyes Cup sona erdi.
Giriş: 06.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:04
Geleneksel olarak yapılan ve bu sezon 17'ncisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi. 3 gün süren ve 3 takımın katıldığı Erciyes Cup´ın son gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 8581'lik skorla mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-09-06 21:02:37