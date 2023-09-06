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        Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi

        KadınlarBasketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol´un ev sahipliğinde bu sene 17´ncisi yapılan Kayseri Erciyes Cup sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:04
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        Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi
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        Geleneksel olarak yapılan ve bu sezon 17'ncisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi. 3 gün süren ve 3 takımın katıldığı Erciyes Cup´ın son gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 8581'lik skorla mağlup etti. 

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-09-06 21:02:37

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