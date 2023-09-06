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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü

        KAYSERİ'ninKocasinanilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Zeynep Koçak (65), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:46
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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ayancık Caddesi'nde meydana geldi. C.G. yönetimindeki 38 KG 103 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Zeynep Koçak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Koçak ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Koçak, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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