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        Kayseri'de 3 katlı binada yangın

        KAYSERİ'de3katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:43
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        Kayseri'de 3 katlı binada yangın
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        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Oturma odasında çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

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