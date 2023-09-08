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        Şehit polisin eşi, cipinde, başından vurulmuş halde ölü bulundu

        DİYARBAKIR'da12yıl önce PKK´lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil, Kayseri´de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:11
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        Şehit polisin eşi, cipinde, başından vurulmuş halde ölü bulundu
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        Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil'i, 34 ZS 094 plakalı cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sayil´in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

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