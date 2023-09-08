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        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir

        ÇEVRE,Şehircilikve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Camileri sadece ibadet ettiğiniz ve 5 vakit açılan yerler gibi görmek doğru olmaz. Camilerimiz aslında Anadolu'da, medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:30
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        Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Şevki Eren Albayrak Cami ve Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Çalışıyorlar, gayret ediyorlar, kazanıyorlar. Sonunda da toplumla paylaşıyorlar. Dışarıda hiç tanımadıkları insanların istifadesine sunuyorlar. Bir İslam alimi, özellikle hayırseverleri bal arılarına benzetiyor. Yani bal arıları, tabiata çıkarlar, çiçeklerin üzerinde güzel yerlerde gezerler, polenleri toplarlar. Sonra gelirler, saatlerce emek verirler. O emeklerinden dünyanın en güzel yiyeceği ortaya çıkar. Fakat hiç tadına bakmadan toplumun istifadesine sunarlar. Hayırseverler de böyledir. Aslında çok çalışıp zengin olup da biriktirenleri de biraz karıncaya benzetirler. Karıncayı severiz çok çalıştığı için. Durmadan gider gelir, uğraşır, gayret eder, bir şeyler toplar ama topladığı çer çöptür. Bir de ayak altındadır. Yani Allah kimseyi öyle etmesin. Bal arılarından etsin inşallah, bereketler versin" diye konuştu.

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