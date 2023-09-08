Bakan Özhaseki: Camilerimiz, Anadolu'da medeniyetimizin vurulmuş mühürleridir (2)

'BUPARAHARCANACAK, BÜTÇEYE YÜK OLACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi ilçesinde Şevki Eren Albayrak Camisi ile Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılışının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Kocasinan Belediyesi 38 Yeni Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "6 ay kadar önce hepimizi derinden üzen, yasa boğan, 2 tane üst üste 9 saat arayla uzun süreli deprem yaşadık. Bu depremin neticesinde, bizim 14 milyon insanımız etkilendi. 18 şehirde hissedildi ve hasarlar var. Orada 680 bin civarında konut yıkıldı. 170 bin kadar da dükkan, iş yeri, ahır gibi tek katlı yerlerimiz yıkıldı. Bu, büyük bir hasar. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Bunun acısını zaten söylemeye gerek yok. Maddi hasarı sorarsanız; 100 milyar doların üzerinde olduğu her seferinde ifade ediliyor. Kolay değil. Bu para harcanacak ve nihayetinde bütçeye yük olarak geliyor. Enflasyonu dizginlemede de maliyenin işini iyice zorlaştırıyor. Ama o hasarın giderilmesi lazım" dedi.

'AYAKTA BULUNAN BİNALAR DA YIKILMAK İÇİN SIRASINI BEKLİYOR'

Hatay'da birlik içinde çalışıldığını söyleyen Özhaseki, "Kayseri'miz yakın olduğu için, ilçeleriyle beraber Kahramanmaraş'a, doğru hücum ettiler. O bölgeye her gittiğimizde depremzedeler, Kayserililere hep dua ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde ne kadar belediyemiz varsa, Hatay'a gönderdik. Sonra baktım ki; Hatay'da çok ağır bir zayiat var. Çünkü 254 bin ev yıkılmış. 50 binden fazla iş yeri yıkılmış. Antakya'nın neredeyse yüzde 90'ı yok. Ayakta bulunan binalar da yıkılmak için sırasını bekliyor. Dehşet bir hasar. 100'e yakın ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, aylarca orada görev yaptılar. Üstelik bazı ilçelerde AK Parti yoktu ama olsun, orada hizmet ettik. Çünkü hepsi bizim insanımız. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı toprağı paylaşıyoruz. Çok şükür, hedeflerimiz aynı. Her tarafa koştuk, gayret ettik. Bizim gibi gayret eden birçok insan vardı. Millet olarak o hüznü çektiğimiz gibi yaraları sarmak için de gayret ediyoruz. Böyle bir milletiz. Bu milletin üyesi olmak; hepimiz için bir gurur vesilesidir" diye konuştu.

'200 BİNDEN FAZLA KONUTUN İNŞAATINI BAŞLATTIK'