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        4'üncü kattan düşünce bacakları kırılan kediye protez takıldı

        KAYSERİ'de4'üncükattan düşünce iki bacağı kırılan kediye ameliyatla platin takıldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Umut Alpman, "Şu an sağlık durumu gayet iyi. Kontrol röntgenleri alındı. Herhangi bir problem gözükmüyor. 3 hafta sonra da gerekli kontroller yapıldıktan sonra platinler sökülecek bandajlama işlemi yapılacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:43
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        4'üncü kattan düşünce bacakları kırılan kediye protez takıldı
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        Kayseri'de, bir ailenin kedisi 4'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Kedi, tedavi ettirilmek üzere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi. Burada yapılan kontrollerde kedinin 2 bacağının da düşme sonucu kırıldığı gözlemlendi. Blue Point cinsi olan kedinin bacaklarına yapılan incelemeler sonrasında platin takılma kararı verildi. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından kedinin iki bacağına  platin takıldı. Kedi ardından sahiplerine teslim edildi. ERÜ Veterinerlik Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Umut Alpman, "Yüksekten düşen kedimizi tedavi için bize getirdiler. Aile, 10 gün önce Malatya'dan Kayseri´ye gelmiş. Ailemizin kedisi binanın 4'üncü katındaki balkondan aşağıya düşmüş. Düşme sonucunda ön ve arka 2 bacak kemiğinde kırık meydana gelmiş. Bacaklarına platin konuldu ve sağlamlık sağlandı. Bir bacağına da bandaj işlemi uygulandı" dedi.   

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