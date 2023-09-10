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        Kayserispor´da Recep Uçar dönemi

        SüperLigekibi Kayserispor'da Çağdaş Atan´ın istifasından sonra boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:58
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        Kayserispor´da Recep Uçar dönemi
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        Üç dönemdir transfer yasağı bulunan Kayserispor, sezonun ilk dört haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Geçen hafta Çağdaş Atan´ın istifasının ardından sportif direktör Murat Duman, takımın yeni teknik direktörünü bulmak için arayışlara başladı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Recep Uçar ile bugün anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Recep Uçar´ın getirildiğini kamuoyuna duyurdu.

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-09-10 17:56:08

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