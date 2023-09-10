Kayserispor´da Recep Uçar dönemi

Üç dönemdir transfer yasağı bulunan Kayserispor, sezonun ilk dört haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Geçen hafta Çağdaş Atan´ın istifasının ardından sportif direktör Murat Duman, takımın yeni teknik direktörünü bulmak için arayışlara başladı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Recep Uçar ile bugün anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Recep Uçar´ın getirildiğini kamuoyuna duyurdu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-09-10 17:56:08