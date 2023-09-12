Kayserispor´da Recep Uçar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın istifasının ardından 1+1 yıllık anlaşmaya varılan Recep Uçar için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, teknik direktör Recep Uçar, sportif direktör Murat Duman ve takım menajeri Yunus Akbulut katıldı.

Anlaşmanın taraflara hayırlı olması temennisinde bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bir hocamız görevi bırakıp gitti. Bir diğer hocamızın da atacağı imzanın hem takımımıza hem şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kulun olduğu yerde hata vardır. Kötü niyet yoksa bunun üstünde durmaya da gerek yoktur. İhanet yoksa bunun üstüne gitmeye gerek yoktur. Ben bundan önce yönetenlerin ihanetinin ve kötü niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Transfer yasağına engel 48 dosya ile başladık, bu dosya sayısı 60 oldu. Borç ödedikçe diğer sorunlu dosyalar geliyordu. Gelsin, bu dosyalar ödenip Kayserispor'un defteri temizlenmeli. 'Bu borç benim dönemimin değil' demek olmaz. Öncekiler de o borcu babasının evinden getirmedi. Bu polemiklere girmeye gerek yok. Çocuk 9 ayda doğuyor. Anne sancı çekiyor ama kucağına aldığında o sancıyı ağrıları unutuyor. Biz de o duruma geldik. Bugün 2 dosya kaldı. Bugün nihayete erecek. Yarından itibaren taraftara 'transfer yasağı sorunumuz bitmiştir' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞDAŞ ATAN İLE DURUMU UÇK'YA TAŞIYACAĞIZ"

Çağdaş Atan'ın ayrılma durumu hakkında konuşan Başkan Ali Çamlı, "Eğer sen bir takımla gidip görüşeceksen ahlaken yapılması gereken bunun kulüp başkanına söylenmesidir. İzin istenip, müsaade alınmasıdır. Kimseyi zorla tutmayız. Biz konuşup, görüşüp bir gönül birliğine varıp Recep hoca ile birazdan imzayı atacağız. Çağdaş hoca bu yanlışı yaptı. Bundan sonraki süreci Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) taşıyacağız. Bu konuyu burada noktalamak istiyorum. Ona kulüp çoktur, bize de hoca çoktur. Allah ona da gittiği yerde başarılı olmayı nasip eylesin, bizim hocamıza da burada üstün başarılar nasip etsin. Artık bu polemik haline gelmemeli. Bizim için o defter kapanmıştır. Recep Uçar dönemi ve kenetlenme dönemi başlamıştır. Çağdaş hoca dün bize fesihname gönderdiğinde ayrılma sebebini transfer tahtasının açılmamasını gerekçe göndermiş. Haklı fesih sebebinin tek haklı yolu parasının ödenmemesi. Biz parasının yüzde 75'ini neredeyse kendisine ödemişiz. Bunun yerine sulh yolu ile yapalım deseydi o olabilirdi. Başka takımın başındayken kendi evine gelir gibi maçına da gelir. Ağırlarız da elini de sıkarız" diye konuştu.

RECEP UÇAR: KAYSERİSPOR AİLESİNE KATILDIĞIM İÇİN MUTLUYUM, GURURLUYUM

Camianın beklentilerini bildiğini belirten Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün itibariyle Kayserispor ailesine katıldığım için mutluyum, gururluyum. Nasıl bir camiaya geldiğimi biliyordum ama buraya olan ilginizle sorumluluğu daha da iyi hissettirdiniz. Camianın beklentilerini biliyorum. Bu beklentileri karşılayabilmek adına ekibimle gece gündüz çalışmaya başladık. Kadro derinliği az olsa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan karakterli ve çalışkan oyuncu grubu var. Bizim de budan sonraki görevimiz Kayserispor'u taşıyabildiğimiz kadar ileriye taşımak olacak. Ümit ederim ki bundan sonra kadromuza katacağımız yeni arkadaşlarımızın da katkısı ile takımımız daha iyi duruma gelecek" diye konuştu.

"6, 7 POZİSYONDA TRANSFER GEREKİYOR"

6, 7 pozisyona transfer yapmaları gerektiğini söyleyen Recep Uçar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kayserispor camiasına aidiyeti olan insanların yüzünü güldürmek üzere kendimizi adamış durumdayız. Genç oyuncuları dışarıda bırakırsak, Kayserispor 13, 14 oyuncu ile ligde var olmaya çalışan bir takım. Sayısal anlamda da mevkisel anlamda da ciddi eksikler var. Yaklaşık 6, 7 pozisyonda transfer gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor. Amacımız en kısa sürede Kayserispor'a yakışacak ve katkı sağlayacak oyuncuların bize katılması ve destek olması en büyük temennimiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkan Ali Çamlı'nın açıklamaları

Teknik Direktör Recep Uçar'ın açıklamaları

İmza törenimden görüntüler

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-09-12 14:54:03