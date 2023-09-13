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        Fransa'da kaza geçiren 16 yaşındaki Sefa, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

        FRANSA'dapolisintakibi sonucu motosikleti ile kaza yapıp, beyin ölümü gerçekleşen, getirildiği Türkiye'de hayatını kaybeden Sefa Şahin'in (16) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Cenazede aile üyeleri, Şahin'in bilerek öldürüldüğünü iddia edip, Fransız makamlarını suçladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:20
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        Fransa'da kaza geçiren 16 yaşındaki Sefa, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Fransa'nın Elancourt bölgesinde 6 Eylül'de meydana gelen olayda, iddiaya göre; 'dur' ihtarına uymadığı ve kask takmadığı için polis ekiplerince takip edilen Sefa Şahin'in kullandığı motosiklet, polis aracına çarptı. Kazada Şahin, ağır yaralandı. Şahin'in ailesi, oğullarının Türkiye'de tedavi edilmesi için konsolosluğa başvurdu. Bu süreçte beyin ölümü gerçekleşen, ardından özel jet ile Türkiye'ye getirilen Şahin, dün hayatını kaybetti. Şahin için memleketi Kayseri'nin Talas ilçesi Dedeoğlu Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, anne Fatma, baba Mehmet, amca Nuri ve dede Ali Şahin ile Fransa'daki komşuları ve arkadaşları katıldı.

        'BİLE BİLE OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER'

        Cenaze namazı öncesi anne Şahin, "Bize yapmanız gereken her desteği verin. Sadece onu istiyorum. Oğlumu ne tedavi ettiler ne de ona baktılar. Bile bile oğlumu öldürdüler. Türk milletinden, sizden destek bekliyorum. Lütfen bize yardım edin, başka bir şey istemiyorum" dedi. Şahin'in yakın arkadaşı Carle Chambertin ise "Allah ona cenneti nasip etsin. Çok üzgünüz" dedi. Kais Laoudai de "Onu çok seviyoruz. O bizim kalbimizden hiç ayrılmayacak. Allah onu cennet ile müjdelesin" diye konuştu.

        'YEĞENİMDEN NE İSTEDİNİZ'

        Amca Şahin de "Yeğenimi Fransız polisi korkutarak, takip ederek, 2 arabanın arasında tuzağa düşürüp, karşıdaki arabaya çarptırdılar. Kazadan sonra yeğenim kurtarılamadı. Müdahale de etmediler. Oradan geçen vatandaşlar müdahale etmiş. Fransa'da adalete inanmıyorum ama yine de umudum var. Yeğenime çok büyük haksızlık yapıldı. Bundan 2 ay önce birini kurşunla öldürdüler. Şimdi de yeğenimi böyle öldürdüler. Cumhurbaşkanı'mızdan ailemize destek olup, bunu yapanların cezalarını çekmesini istiyorum. Eğer adalet varsa, bunu yapanların cezalarını almasını istiyorum. Yeğenimden ne istediniz? Türk makamları hiçbir zaman bizleri bırakmadı" dedi.

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