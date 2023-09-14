Eski sevgilisini öldüren şüpheli adliyede KAYSERİ´deeskisevgilisi Edanur Çoban'ı (18) iş yeri çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Çatbaş (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edanur Çoban ise memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi. Bu yıl üniversiteyi kazanan Çoban'ın eğitimi için restoranda garsonluk yaparak harçlık biriktirdiği belirtildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Edanur Çoban pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli Gökhan Çatbaş´ı Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri´ye getirdi. Çatbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Edanur Çoban´ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü. Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Çoban'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Edanur Çoban, ilçe mezarlığında toprağa verildi.