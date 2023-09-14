Emniyet müdürlüğünde polis memuru, teknikeri öldürdü KAYSERİEmniyetMüdürlüğü'nde polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S.'yi (35), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı´ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.