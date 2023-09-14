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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 94-84

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:30
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 94-84
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Almina Kocabaş, Sait Nedim Çelik

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 29, Sevgi, Ellenberg 26, Fatmanur 1, Merve 3, Ayşegül 17, Petronyte 16, Damla 2, Nazlı Bircan

        BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Williams 14, İpek, Miray 3, Sarr 13, Tuba 7, Eda 4, Tuğçe, Williams 24, Baptiste 19, Efsun

        1'İNCİ PERİYOT: 15-21

        DEVRE: 40-38

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 62-61

        5 FAUL: Damla Gezgin (38.03)

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Bursa Uludağ Basketbol´u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, müsabakayı 94-84´lük skorla kazandı.

        Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Claudia Cuic oldu.

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-09-14 21:25:01

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