Kayserispor'da transfer yasağı kalktı

Süper Lig ekibi Kayserispor, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı tarafından yapılan açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı, yola devam. Bundan sonra Kayseri´yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" denildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-09-15 15:12:29