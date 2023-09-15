Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor'da transfer yasağı kalktı

        KayserisporKulübü,transfer döneminin son gününde transfer yasaklarının kaldırıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'da transfer yasağı kalktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekibi Kayserispor, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı tarafından yapılan açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı, yola devam. Bundan sonra Kayseri´yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" denildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-09-15 15:12:29

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Depremin 'mucize bebeği' Vatin'in annesi: Şimdi tek kalan yavrumla yaşıyoru...
        Depremin 'mucize bebeği' Vatin'in annesi: Şimdi tek kalan yavrumla yaşıyoru...
        Türkiye çelik kapı ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor
        Türkiye çelik kapı ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor
        Kayseri'de fosil kazılarında bu yıl "zürafa sezonu" yaşandı
        Kayseri'de fosil kazılarında bu yıl "zürafa sezonu" yaşandı
        Erciyes Dağı'nda 35,9 derece termal su bulundu
        Erciyes Dağı'nda 35,9 derece termal su bulundu
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 94-84
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 94-84
        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak...
        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak...