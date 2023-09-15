Kayserispor 5 futbolcuyu renklerine bağladı
SüperLig takımlarından Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz´ı kadrosuna kattı.
SüperLig takımlarından Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz´ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını bugün kaldırdı. Kayseri ekibi, 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin son gününde; kaleci Onurcan Piri, stoper Julian Jeanvier, orta saha Yiğit Emre Çeltik, sol bek Hasan Ali Kaldırım ve orta saha Kartal Kayra Yılmaz´ı transfer etti.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-09-15 21:31:53