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        Kayserispor 5 futbolcuyu renklerine bağladı

        SüperLig takımlarından Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz´ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:32 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:35
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        Kayserispor 5 futbolcuyu renklerine bağladı
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        SüperLig takımlarından Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz´ı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılılar, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını bugün kaldırdı. Kayseri ekibi, 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin son gününde; kaleci Onurcan Piri, stoper Julian Jeanvier, orta saha Yiğit Emre Çeltik, sol bek Hasan Ali Kaldırım ve orta saha Kartal Kayra Yılmaz´ı transfer etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-09-15 21:31:53

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