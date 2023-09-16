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        Edanur'u öldürdüğü pompalı tüfeği çantayla getirmiş

        KAYSERİ'de,eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) iş çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Çatbaş'ın (21), nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:35
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        Edanur'u öldürdüğü pompalı tüfeği çantayla getirmiş
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        KAYSERİ'de,eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) iş çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Çatbaş'ın (21), nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi" dedi.

        Olay, 13 Eylül saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Çoban'ın öldüğü belirlendi, cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

        Edanur Çoban'ın, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirlenen Edanur Çoban'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

        'OLAYI TASARLAMADIM'

        Bu arada, Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı. Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi. Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü" dedi.

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