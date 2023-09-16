Kayserispor - Gaziantep FK: 2-0
STAT:RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Uzodimma, Arif Kocaman(Dk. 74 Kolovetsios), Attamah, Carole, Ackah, Ali Karimi (Dk 37 Kemen), Ramazan Civelek (Dk. 74 Baran Ali Gezek), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Talha Sarıarslan), Mane, Thiam
GAZİANTEP FK: Florin Nita, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou (Dk. 84 M'Bakata), Mustafa, Furkan, Jevtovic (Dk. 75 Bikel), Morais, Markovic (Dk.46 Max Gradel), Maxim (Dk. 87 Riascos), Dragus
GOLLER: Dk. 6 (P) ve Dk. 89 Thiam (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Bikel (Gaziantep FK)
Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.
5'inci dakikada Kayserispor atağında ceza sahası içine gönderilen topa hareketlenen Jevtovic, Ali Karimi'ye müdahalede bulundu ve rakibini yere düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
6'ncı dakikada penaltı vuruşunda Thiam topu kalecinin solundan filelere yolladı: 1-0.
21'inci dakikada ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim'in sert vuruşunda top savunmadan döndü.
29'uncu dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek üst ağlara gitti.
44'üncü dakikada Gaziantep FK atağında Denis Dragus ile Maxim'in paslaşması sonrası ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Maxim'in sert vuruşunda top Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazıt'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
61'inci dakikada sol kanattan Carlos Mane ile atağa çıkan Kayserispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutu, savunmadan döndü ve top az farkla oyun alanının dışına çıktı.
63'üncü dakikada Kayserispor ceza sahasının yayının hemen önünde topla buluşan Furkan Soyalp'ın şutunda top üstten auta gitti.
64'üncü dakikada kontra atağa çıkan Kayserispor'da Thiam'ın Gaziantep FK savunmasında yaptığı birebirde kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurduğu şutta meşin yuvarlak üstten oyun alanının dışına çıktı.
70'inci dakikada Mane'nin arapasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın yerden sert vuruşunda Gaziantep FK file bekçisi Nıta,topu ayakları ile meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
73'üncü dakikada Maxim'ın kullandığı serbest vuruşta, Kayserispor ceza sahasında kafa topuna yükselen Furkan Soyalp'in vuruşu savunmadan döndü.
78'inci dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde topla buluşan Kemen'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.
89'uncu dakikada Kayserisporlu oyuncuların ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Kayserispor farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Karşılaşma 2-0 sona erdi.