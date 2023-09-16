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        Kayseri'de 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

        KAYSERİ'de,yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Irak, Afganistan ve İran uyruklu 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 23:05 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:10
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        Kayseri'de 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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        KAYSERİ'de,yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Irak, Afganistan ve İran uyruklu 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydeğirmeni Karayolları tartım istasyonunda bir minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde minibüste; 3 Irak, 3 Afganistan ve 1 İran uyruklu kaçak göçmen bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla B.B., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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