Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kızını taciz edeni öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis

        NEVŞEHİR'dekızına cep telefonundan mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilaver Akçay (56), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını taciz edeni öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'dekızına cep telefonundan mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilaver Akçay (56), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 5 Eylül'de saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, tutuklanarak cezaevine konuldu. Akçay hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında iddianame düzenlendi.

        'KADER KURBANIYIM'

        Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dilaver Akçay hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Akçay, "Bu yaşta cezaevinde olmak istemezdim. Kader kurbanıyım" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Dilaver Akçay'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
        Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Kayseri'de 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
        Kayseri'de 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
        Kayseri'de tüp parlamasıyla çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Kayseri'de tüp parlamasıyla çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından