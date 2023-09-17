Talasgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 2-0
STAT:AtatürkSpor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Yakup Bakır, Mürvet Tavuztürk, Erdinç Tufan
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Enes, Mahmuthan, Akın, Emir (Dk. 69 Berkay), Muhammed Emir (Dk. 74 Taylan), Canberk (Dk. 69 Ercan), Murat Şimşek (Dk. 90+2 Murat Karadeniz), Mert, Süleyman (Dk. 74 Ramazan), Erkan
MARDİN 1969 SPOR: Ogün Samet- Gencay, Arif (Dk. 59 Habip), Serdar, Muhammet (Dk. 73 Serkan), Ali Kemal (Dk. 73 Yasin), Deniz, Mustafa Emirhan (Dk. 82 Ali), Ahmetcan, Bekir (Dk. 83 Berkay), Anıl
GOLLER: Dk.52 Murat, Dk.85 Taylan (Talasgücü Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.90+6 Anıl (Mardin 1969 Spor)
SARI KART: Süleyman, Enes (Talasgücü Belediyespor) - Emirhan, Ali Kemal, Habip (Mardin 1969 Spor)
TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor´u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Murat ve 85'inci dakikada Taylan kaydetti.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-09-17 20:08:02