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        Talasgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:10
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        Talasgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 2-0
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        STAT:AtatürkSpor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Yakup Bakır, Mürvet Tavuztürk, Erdinç Tufan

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Enes, Mahmuthan, Akın, Emir (Dk. 69 Berkay), Muhammed Emir (Dk. 74 Taylan), Canberk (Dk. 69 Ercan), Murat Şimşek (Dk. 90+2 Murat Karadeniz), Mert, Süleyman (Dk. 74 Ramazan), Erkan

        MARDİN 1969 SPOR: Ogün Samet- Gencay, Arif (Dk. 59 Habip), Serdar, Muhammet (Dk. 73 Serkan), Ali Kemal (Dk. 73 Yasin), Deniz, Mustafa Emirhan (Dk. 82 Ali), Ahmetcan, Bekir (Dk. 83 Berkay), Anıl

        GOLLER: Dk.52 Murat, Dk.85 Taylan (Talasgücü Belediyespor)

        KIRMIZI KART: Dk.90+6 Anıl (Mardin 1969 Spor)

        SARI KART: Süleyman, Enes (Talasgücü Belediyespor)  - Emirhan, Ali Kemal, Habip (Mardin 1969 Spor)

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor´u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Murat ve 85'inci dakikada Taylan kaydetti.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-09-17 20:08:02

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