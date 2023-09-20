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        POLONYALI DAĞCI, ERCİYES DAĞI'NDA MAHSUR KALDI (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 06:10 Güncelleme: 20.09.2023 - 06:10
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        POLONYALI DAĞCI, ERCİYES DAĞI'NDA MAHSUR KALDI (3)
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        3SAATSONRA AŞAĞI İNDİRİLDİ

        Erciyes Dağı'na dün gece saat 04.00 sıralarında izinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra Hörgüçkaya bölgesinin güneybatısında mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'ye, gelen ihbar üzerine 6,5 saat sonra ulaşıldı. Polonyalı dağcı, AFAD, JAK, UMKE ve HADAK Dağcılık Kulübü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden aşağı indirildi. Sağlık durumu iyi olan  Baranowski, böyle bir olay yaşandığı için özür dileyerek, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. 

        Dün gece saat 04.00 sıralarında Erciyes Dağı'na çıkmaya başladığını belirten dağcı, planında dağa çıkmayı düşünmediğini sonradan karar verdiğini söyledi. Baranowski, "Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak için telefondaki haritayı takip ettim. Böyle bir şey yaşandığı için özür dilerimö dedi.

        Öte yandan, Baranowski'nin bisikletiyle Polonya'dan Türkiye'ye gelerek Erciyes Dağı'ndaki kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi. Tekir Kapı bölgesine getirilen Daniels Baranowski, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

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