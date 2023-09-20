Büyükelçiler Kayseri'deki Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etti TÜRKİYECumhuriyeti´nin 100'üncü yılı ve Türkiye Cumhuriyeti- Paraguay diplomatik ilişkilerinin 70'inci yılı kutlamaları kapsamında 13 büyükelçi ve 10 konsolos olmak üzere toplam 23 kişilik diplomat ekibi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde ağırlandı.

TÜRKİYECumhuriyeti´nin 100'üncü yılı ve Türkiye Cumhuriyeti- Paraguay diplomatik ilişkilerinin 70'inci yılı kutlamaları kapsamında 13 büyükelçi ve 10 konsolos olmak üzere toplam 23 kişilik diplomat ekibi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde ağırlandı.

Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkisinin 70'inci, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Paraguay Büyükelçiliği tarafından Nevşehir'de dün akşam kutlama kokteyli düzenlendi. Nevşehir'in ardından 13 büyükelçi ve 10 konsolos olmak üzere toplam 23 kişilik diplomat ekibi Kapadokya'nın giriş noktası olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'ne geçti. Diplomatların Soğanlı Vadisi turuna Vali Gökmen Çiçek, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastrotovic, Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De las Casas Diaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altuntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile misyon şefleri ve fahri konsoloslar katıldı. Vali Gökmen Çiçek, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Soğanlı Vadisi'nde bir turizm atağı başlatmıştık. Bunun meyvelerini almaya başladık. Şu anda bölgeye çok ciddi bir rağbet var. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70'inci yılı nedeniyle, 23 kişilik bir diplomat ekibini Soğanlı Vadisi'nde ağırlıyoruz. Bölgenin kalkınması için ilimiz ve ülkemiz turizmine katkısının olacağını düşündüğümüz her türlü faaliyetin altında bizim imzamız olacak ve yapılacak her türlü faaliyeti destekleyeceğiz. Kayseri için, ülkemiz için çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Diplomatlar ile sıcak hava balonuna da binen Vali Çiçek, "Misafirlerimiz vadiyi ve Erciyes´i gökyüzünden izleme fırsatı buldular. Büyüleyici manzaraya karşı hayranlıklarını gizleyemediler. Ziyaretlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

'GERÇEKTEN HAYRAN KALDIK'

Diplomatlar adına konuşan Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ise, "Bölgenin atmosferi bambaşka, gerçekten hayran kaldık. Vatandaşlarımızın burayı görmesini çok istiyorum. Paraguay´dan buraya gelecek olan turist sayısını 3´e katlayacağız. Sayın valimize bizleri misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.