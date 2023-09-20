Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükelçiler Kayseri'deki Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etti

        TÜRKİYECumhuriyeti´nin 100'üncü yılı ve Türkiye Cumhuriyeti- Paraguay diplomatik ilişkilerinin 70'inci yılı kutlamaları kapsamında 13 büyükelçi ve 10 konsolos olmak üzere toplam 23 kişilik diplomat ekibi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde ağırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükelçiler Kayseri'deki Soğanlı Vadisi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYECumhuriyeti´nin 100'üncü yılı ve Türkiye Cumhuriyeti- Paraguay diplomatik ilişkilerinin 70'inci yılı kutlamaları kapsamında 13 büyükelçi ve 10 konsolos olmak üzere toplam 23 kişilik diplomat ekibi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde ağırlandı.

        Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkisinin 70'inci, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Paraguay Büyükelçiliği tarafından Nevşehir'de dün akşam kutlama kokteyli düzenlendi. Nevşehir'in ardından 13 büyükelçi ve 10 konsolos olmak üzere toplam 23 kişilik diplomat ekibi Kapadokya'nın giriş noktası olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'ne geçti. Diplomatların Soğanlı Vadisi turuna Vali Gökmen Çiçek, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastrotovic, Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De las Casas Diaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altuntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile misyon şefleri ve fahri konsoloslar katıldı. Vali Gökmen Çiçek, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Soğanlı Vadisi'nde bir turizm atağı başlatmıştık. Bunun meyvelerini almaya başladık. Şu anda bölgeye çok ciddi bir rağbet var. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70'inci yılı nedeniyle, 23 kişilik bir diplomat ekibini Soğanlı Vadisi'nde ağırlıyoruz. Bölgenin kalkınması için ilimiz ve ülkemiz turizmine katkısının olacağını düşündüğümüz her türlü faaliyetin altında bizim imzamız olacak ve yapılacak her türlü faaliyeti destekleyeceğiz. Kayseri için, ülkemiz için çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Diplomatlar ile sıcak hava balonuna da binen Vali Çiçek, "Misafirlerimiz vadiyi ve Erciyes´i gökyüzünden izleme fırsatı buldular. Büyüleyici manzaraya karşı hayranlıklarını gizleyemediler. Ziyaretlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

        'GERÇEKTEN HAYRAN KALDIK'

        Diplomatlar adına konuşan Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi  Ceferino Adrian Valdez Peralta ise, "Bölgenin atmosferi bambaşka, gerçekten hayran kaldık. Vatandaşlarımızın burayı görmesini çok istiyorum. Paraguay´dan buraya gelecek olan turist sayısını 3´e katlayacağız. Sayın valimize bizleri misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Babasını tabancayla oynarken öldüren 3 yaşındaki çocuğa takipsizlik kararı
        Babasını tabancayla oynarken öldüren 3 yaşındaki çocuğa takipsizlik kararı
        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        POLONYALI DAĞCI, ERCİYES DAĞI'NDA MAHSUR KALDI (3)
        POLONYALI DAĞCI, ERCİYES DAĞI'NDA MAHSUR KALDI (3)
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (3)
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (3)
        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı
        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (2)
        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı (2)