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        Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle halay çekti

        Kayserisporlufutbolcular Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Bilal Bayazit ve kulüp menajeri Yunus Akbulut, Pınarbaşı İlçesi Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi´nde öğrencilerle buluştu. Futbolcular, okul bahçesinde öğrencilerle halay çekti.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:10
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        Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle halay çekti
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        Kayserisporlufutbolcular Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Bilal Bayazit ve kulüp menajeri Yunus Akbulut, Pınarbaşı İlçesi Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi´nde öğrencilerle buluştu. Futbolcular, okul bahçesinde öğrencilerle halay çekti.  

        Süper Lig takımlarından Kayserispor´da forma giyen futbolcular Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah ve Bilal Bayazit ile kulüp menajeri Yunus Akbulut öğrencilerle bir araya geldi. Kayseri´nin Pınarbaşı İlçesi Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi´nde öğrenciler tarafından tezahüratlarla karşılanan futbolcular söyleşiye katıldı. Futbolcuları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca ve Şemun Akman, Nurettin Şahin, Okul Müdürü Hayrettin Acet ve öğrenciler karşıladı. Davul zurna eşliğinde karşılanan futbolculardan Dimitrios Kolovetsios ve Bilal Bayazit halaya katıldı.

        DİMİTRİOS KOLOVETSİOS: EN ZORLANDIĞIM FORVET VALENCIA

        Daha sonra futbolcular gerçekleşen söyleşide öğrencilerin sorularına yanıt verdi. Kayserisporlu futbolcu Dimitrios Kolovetsios, 'kendilerini ligde en zorlayan futbolcu kimdi?' sorusuna "Valencia" Attamah ve Bilal İsa "İcardi" yanıtını verdi. Türkiye´de Kayserispor´dan başka hangi takımda oynamak istersin sorusuna Kayserisporun kaptanı Kolovetsios, "Sadece Kayserispor" dedi.

        Program sonunda kulüp menajeri Yunus Akbulut Okul Müdürü Hayrettin Acet´e tam takım imzalı forma hediye etti. Etkinlik öğrencilere imza dağıtımı ile sona erdi.

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