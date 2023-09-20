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        TSYD Kayseri Şubesi'nden, Recep Uçar'a ziyaret

        Türkiye SporYazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:10
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        TSYD Kayseri Şubesi'nden, Recep Uçar'a ziyaret
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        Türkiye SporYazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar'ı ziyaret etti.

        Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete, TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Recep Uçar, "Basını önemsiyorum. Bu yüzden geldiğimde ilk antrenmanı sizlere açarak, takıma yeni katılan oyuncularımızı yakından görmenizi ve ilk ağızdan röportaj almanızı istedim. Göreve geldiğim günden bu yana hem sizlerin hem de şehrin desteği beni çok mutlu etti. İnşallah hep birlikte başarılara imza atacağız" dedi.

        TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari ise, "Kayserispor bu şehrin en büyük markası, bizlerin göz bebeği. Başarılar diliyoruz" diye konuştu.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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