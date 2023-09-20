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        Komşu kavgasında şarkıcı Metin Işık, eşi ve oğlunun 'müebbet' istemi ile yargılanmasına başlandı

        KAYSERİ'de komşuiki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklandıktan sonra adli kontrolle tahliye edilen şarkıcı Metin Işık ve tutuksuz eşi Gülbahar Işık ile tutuklu oğlu Mustafa Işık'ın müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:15
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        Komşu kavgasında şarkıcı Metin Işık, eşi ve oğlunun 'müebbet' istemi ile yargılanmasına başlandı
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        KAYSERİ'de komşuiki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklandıktan sonra adli kontrolle tahliye edilen şarkıcı Metin Işık ve tutuksuz eşi Gülbahar Işık ile tutuklu oğlu Mustafa Işık'ın müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. 

        Olay, geçen yıl 15 Ağustos akşamı, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan pompalı tüfekle gruba ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık gözaltına alındı. Metin Işık ve oğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; Gülbahar Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık aşamasında tutukluluk incelemesi yapılan Metin Işık da eylül ayında tahliye edildi.

        Öte yandan olay yerinde 2 tüfeğin bulunduğu, silahlardan 1'ini Metin Işık'ın kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiği belirtildi.

        İDDİANAME DÜZENLENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Metin Işık, oğlu ve eşi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderilen iddianamede; tutuklu Mustafa Işık hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs etme´ suçundan müebbet, 'silahla yaralama´ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, `mala zarar verme´ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Işık hakkında ise `kasten öldürmeye azmettirme´ suçundan müebbet, `silahla kasten yaralamaya azmettirme´ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, `silahla tehdit´ suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi.

        DAVA BAŞLADI

        Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Metin Işık ile tutuklu oğlu Mustafa ve tutuksuz yargılanan eşi Gülbahar Işık ile bazı müştekiler hazır bulundu. Dava nedeniyle adliye içerisinde ve dışında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Metin Işık, "Ben Ankara'da olduğum sırada evimi başmışlar. Olaydan 1 gün önce de eşimi ve oğlumu yaralamışlar. Bundan dolayı da olay günü kavga ettiğimiz Yusuf Memduh S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ben de evime bu olay nedeniyle kamera taktırmıştım. Savcılığa şikayet için gittim. Geri geldiğimde de eşim ile yolda oturmaya başladık. Yusuf Memduh S., belinden silahı göstererek, bize hakaret etti. Ben de 'bir daha buradan geçme' dedim. Üzerimize doğru geldiler. Oğlum Mustafa dışarı çıkarak tüfekle ateş etti. Ardından karşı taraf kalabalık olduğu için ben de evden tüfeği alıp camdan gösterdim ama ateş etmedim. Biz bu olay için daha önceden hazırlık yapmadık. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

        Tutuklu sanık Mustafa Işık ise "Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bana, anneme ve babama küfrettikleri için tahrik oldum. Babam `Vur oğlum içeride ben sana bakarım´ demedi" dedi.

        Müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanık Mustafa Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen bazı tanıkların ve müştekilerin dinlemesi için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

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