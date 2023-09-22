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        Kayseri'de hırsızlıktan aranan 20 kişi yakalandı

        KAYSERİ'de,'Hırsızlık' suçundan aranan 20 kişi, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:20
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        Kayseri'de hırsızlıktan aranan 20 kişi yakalandı
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        KAYSERİ'de,'Hırsızlık' suçundan aranan 20 kişi, polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan aranan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, 27 adrese 93 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 20´si yakalandı. Haklarında, 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 17 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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