Kayseri'de tramvayın çarptığı Harun Can hayatını kaybetti

KAYSERİ'debariyerleri aşıp tramvay durağına girdiği iddia edilen Harun Can G. (15), güvenlik görevlisinden kaçarken, tramvayın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'ndaki Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Harun Can G., arkadaşları A.Ç. ve A.Ç. ile bariyerleri aşıp tramvay durağına girdi. Bu sırada güvenlik görevlisini görüp panikleyen 3 arkadaş, duraktan çıkmak için raylara atladı. Harun Can G., Cemil Baba- Cumhuriyet Meydanı seferini yapan 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.'ye sağlık görevlileri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Harun Can G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 arkadaşı ise korkup kaçtı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama olurken, polis ekipleri durağın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Harun Can G.'nin cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırdı. Tek yönden sağlanan tramvay seferleri, cenazenin götürülmesinin ardından normale döndü.

Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.